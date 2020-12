Por O Dia

Publicado 24/12/2020 13:40

A Prefeitura de Teresópolis divulgou nesta quarta-feira (23/12) os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), que fazem parte do levantamento do Ministério da Economia, onde o município aparece, pelo quarto mês consecutivo, com saldo positivo de emprego. Os dados são referentes aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro.



“Os números demonstram que estamos no caminho certo dentro do programa de recuperação econômica e geração de emprego ‘Pra Cima Terê’ quanto aos esforços para atrair novas empresas e gerar mais oportunidades para a população. A Secretaria de Trabalho está trabalhando para que, até o fim de dezembro, consiga fechar com saldo equilibrado, o que já será muito positivo em se falando de um ano em que todo o país foi duramente afetado pela pandemia”, comentou o secretário de Trabalho e Emprego, Lucas Guimarães.



De acordo com os dados compilados pela Prefeitura, durante o ano de 2020 já foram registradas 9.442 admissões. Sobre os últimos meses, segundo o CAGED, Teresópolis registrou 1.144 empregos gerados com carteira assinada, contra 759 demissões, resultando em um saldo positivo de 385 vagas.