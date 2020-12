Por O Dia

Publicado 27/12/2020 16:58

Intensificada desde o dia 8 deste mês, a Operação “Moto Legal” é realizada em conjunto pela Guarda Civil Municipal (GCM) e o 30º Batalhão de Polícia Militar. Na véspera de Natal (24/12) e na madrugada de Natal (25/12), os agentes de segurança percorrem a cidade fiscalizando motocicletas com o sistema de descarga alterado ou sem placas e apreenderam oito destes veículos.



Segundo as equipes, ainda foi possível coibir o chamado “rolezinho”, onde um grupo de motociclistas se reuniu para percorrer as ruas da cidade. As motocicletas apreendidas foram encaminhadas para o Depósito Público Municipal, os veículos estavam sem placas ou com canos barulhentos.



A ação acontece em dias e horários alternados para coibir essas infrações ao Código de Trânsito Brasileiro. Para isso, a GCM trabalha com decibelímetro, equipamento calibrado para verificar se o nível de ruído emitido pelas motos está dentro do padrão determinado por lei.