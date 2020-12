Por O Dia

Publicado 28/12/2020

A Prefeitura de Teresópolis emitiu um comunicado nesta segunda-feira (28/12) informando que a partir do dia 4 de janeiro de 2021 todo e qualquer atendimento presencial no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis (Tereprev) deverá ser agendado previamente, por meio dos telefones (21) 2643-2246 ou 2742-8368.



O comunicado ainda reforça que o uso de máscara é obrigatório para ser atendido na sede do Instituto, que fica no Centro Administrativo Municipal, no prédio do antigo Fórum, na Avenida Lúcio Meira, 375, sala 105, na Várzea. O Tereprev funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e de 13h às 17h.