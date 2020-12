Por O Dia

Publicado 30/12/2020 11:49

A Prefeitura de Teresópolis divulgou esta semana um balanço das últimas ações de fiscalização realizadas pelas equipes da Fiscalização Fazendária, da Vigilância Sanitária e das secretarias municipais de Meio Ambiente e de Planejamento, com o apoio da Guarda Civil Municipal, do 30º Batalhão de Polícia Militar e do 16º Grupamento de Bombeiro Militar.

Segundo o município, nos dias 18, 23 e 27 deste mês, foram registrados sete autos de infração e três estabelecimentos comerciais foram lacrados por funcionamento irregular, aglomerações e descumprimento de regras sanitárias de enfrentamento à pandemia. Além do centro da cidade, foram percorridos, entre outros, os bairros do Alto, Bom Retiro, Fátima, Meudon, São Pedro, Tijuca e Vale do Paraíso.



A ação fiscal para verificar o cumprimento dos prazos e medidas restritivas do Decreto Municipal 5.366/2020 e suas alterações é orientativa e busca a conscientização dos empresários e da população em geral. As ações de rotina também verificaram denúncias realizadas pelo aplicativo eOuve, da Ouvidoria Geral.



Denúncias de descumprimento das medidas em estabelecimentos comerciais e espaços públicos podem ser feitas pelo telefone (21) 98126-4038, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e de aglomerações em locais privados pelo telefone 190, da Polícia Militar, nos fins de semana e feriados.