Por O Dia

Publicado 30/12/2020 13:39

A Prefeitura de Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise, informou nesta terça-feira (29/12) que, a partir do dia 4 de janeiro de 2021, o Centro de Triagem e Acolhimento montado pela Prefeitura no EPEM, na Rua Dr. Aleixo, 85, na Várzea, passará a atender pacientes sintomáticos de Covid-19 com e sem agendamento prévio, de segunda-feira à domingo, das 8h30 às 17h30.



A ampliação do atendimento na unidade faz parte do planejamento do Programa Estratégico de Testagem (PET) e segue a determinação do Gabinete de Crise e da Secretaria Municipal de Saúde, para facilitar o acesso da população.



Além disso, o Pedrão continua atendendo pacientes 24h por dia para triagem. A testagem é realizada de segunda à domingo, das 8h30 às 17h30. Nos feriados, o atendimento é realizado nas unidades do Ginásio Pedrão e no EPEM.



No bairro São Pedro, o Centro de Triagem e Testagem na Unidade Primária de Saúde do Rosário funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Também é feita testagem na Unidade Móvel do Caleme, na Igreja Nossa Senhora da Paz (Estrada do Triunfo), de segunda à sexta, das 8h às 17h.



Vale lembrar que todos os postos de saúde testam pessoas dos grupos de risco, crianças e adolescentes e gestantes, apresentando sintomas da doença.