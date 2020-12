Por O Dia

Publicado 30/12/2020 21:21

Com o feriado de Ano Novo na próxima sexta-feira (1º/01), a Prefeitura de Teresópolis decretou ponto facultativo na véspera. Sendo assim, nesta quinta-feira (31/12) todas as repartições públicas, exceto os serviços essenciais, não funcionarão, retornando o atendimento ao público somente na segunda-feira (04/01).



Durante o feriado a população terá atendimento garantido em todos os serviços considerados essenciais, como emergência médica e informações ao turista. O expediente de todas as secretarias municipais e Procuradoria-Geral obedecerá ao horário definido pelos secretários, de acordo com necessidades específicas, para melhor atendimento à comunidade.



Serviços essenciais



Segurança - A Defesa Civil trabalhará sem interrupção, com equipes de plantão e atendimento pelo 199. O efetivo da Guarda Municipal estará nas ruas orientando o trânsito e a administração do Cemitério Municipal funcionará com plantão 24 horas.



Saúde - Para atendimento médico de urgência, a Unidade de Saúde Dr. Eitel Haje, no bairro de São Pedro, e o Serviço de Pronto Atendimento, em Bonsucesso, funcionam em regime de plantão 24h.



Instalada na Rua Tenente Luiz Meirelles, no Bom Retiro, a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para atender os casos de urgência e emergência de baixa e média complexidade.



Os centros de triagem e testagem da Covid (Pedrão e Epem) vão funcionar todos os dias, das 8 às 17h.



Atendimento ao turista - O Centro de Atendimento ao Turista do Soberbo ficará aberto nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro para receber os visitantes das 10h às 16h.



Coleta de lixo – A coleta de lixo domiciliar nos bairros será normal durante o feriadão.