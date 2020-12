Por O Dia

Publicado 30/12/2020 21:49

A Prefeitura de Teresópolis anunciou nesta quarta-feira (30/12) que foi assinado nesta semana um Termo de Credenciamento que destina R$ 8.467.577,52 para o município, valor que será utilizado para a abertura de até 10 leitos de UTI Neonatal SUS na Maternidade do Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO).



O documento foi assinado na última segunda-feira, 28, pela Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação Educacional Serra dos Órgãos (FESO), mantenedora do hospital, para assistência médica multiprofissional ininterrupta, com equipamentos específicos próprios e equipe especializada. O acesso dos pacientes aos leitos será definido pela Central Estadual de Regulação.



Desde a inauguração da nova maternidade e UTI Neonatal particular do HCTCO, em março de 2019, o prefeito vinha pleiteando vagas desse importante serviço de suporte vital junto ao Governo do Estado, a fim de atender aos bebês que necessitam desse tipo de cuidado especial e cujas mães não têm acesso ao atendimento prestado pela rede privada de saúde.



“Na época, firmamos parceria com a FESO para que dois leitos de sua UTI Neonatal fossem destinados ao Sistema Único de Saúde. E agora, encerramos 2020 com chave de ouro, com o credenciamento inédito do HCTCO e a abertura de até 10 vagas SUS”, avalia Vinicius Claussen.