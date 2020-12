Por O Dia

Publicado 31/12/2020

De acordo com o último boletim Covid-19, emitido pela Prefeitura de Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise, o município encerra o ano de 2020 com 12.960 casos positivos, sendo 2.557 ativos, e 261 mortes pela doença. Somente neste mês de dezembro foram registrados 2.610 casos, o que representa 20% do número total de infectados.



O número de mortes também aumentou neste período, no primeiro dia de dezembro a cidade tinha 216 mortes confirmadas pela doença e hoje encerra o mês com 261, um aumento de 45 mortes somente nos últimos 30 dias.



Além disso, foram registrados 38.728 testes, com 10.338 testes realizados somente neste mês e os casos recuperados são 10.145. Já os descartados somam 25.768.



Teresópolis possui atualmente 74 leitos exclusivos para pacientes de Covid-19, sendo 43 leitos clínicos e 31 de UTI. Desde o mês de agosto, o município vem reportando uma taxa de ocupação dos leitos de UTI alta, mantendo-se com uma média de menos de dez leitos disponíveis. Neste último dia de 2020, o boletim traz a informação de dois leitos de UTI disponíveis.