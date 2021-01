de Teresópolis, por meio das redes sociais da Prefeitura,sobre a possibilidade de pancadas denas próximas horas desta quinta-feira (07/01). As informações estão de acordo com a previsão do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (Cemaden-RJ).Com isso, o município pede que a população fique atenta ao envio de alertas por SMS e, em caso de, busque um local seguro e entre em contato imediatamente com a