Publicado 09/01/2021 14:27

A Prefeitura de Teresópolis divulgou as informações sobre a agenda do governador em exercício, Claudio Castro, para esta segunda-feira (11/01), quando Teresópolis passará a ser sede do governo. O governador e sua equipe técnica serão recebidos pelo prefeito Vinicius Claussen, na data que marca os 10 anos da tragédia das chuvas na Região Serrana Fluminense.



Com participação restrita por conta das normas de segurança do Governo do Estado, a programação começa às 9h, com encontro com representantes de associações de moradores das áreas atingidas e síndicos do conjunto habitacional Parque Ermitage, e segue com lançamento de pedra fundamental de monumento em memória das famílias vitimadas. Haverá também o lançamento da nova etapa, em Teresópolis, do Programa Limpa Rio, executado pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA).



O 1º Fórum de Prefeitos e Secretários Municipais da Região Serrana será realizado em dois locais: no Centro de Convenções do SESC Alpina e nas dependências do Teresópolis Golf Club. O evento reunirá representantes dos municípios de Areal, Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Trajano de Moraes e de Teresópolis – sede do Fórum.



A cerimônia ecumênica no quartel do 16º Grupamento de Bombeiro Militar, em Pimenteiras, encerra a agenda oficial do Gabinete Itinerante do Governo do Estado em Teresópolis.