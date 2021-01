Por O Dia

Publicado 11/01/2021 14:29

Morreu na manhã deste último sábado (09/01), vítima da Covid-19, o vereador eleito de Teresópolis para o mandato 2021-2024, Ademir Enfermeiro. Geraldo Ademir dos Santos tinha 69 anos e concorreu ao Legislativo nas eleições de 2020 pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB). Ele foi eleito por quociente eleitoral, tendo recebido 708 votos, mas nem chegou a tomar posse. Ademir deixa a esposa, Cláudia Reis Dos Santos, e três filhos.



Ademir foi internado em dezembro do ano passado, em decorrência do agravamento do seu estado de saúde, sendo necessário ser intubado. No entanto, no início deste ano ele chegou a apresentar melhora, sendo retirada a intubação, ação que foi até mencionada na cerimônia de posse dos eleitos na Câmara de Vereadores de Teresópolis, pelo colega vereador Dr. Raimundo Amorim (Patriota), que presidiu a sessão até ser eleita a Mesa Diretora.



“O Geraldo continua internado no hospital, ele teve uma pequena melhora, mas a gente considera uma grande melhora, porque ele foi desentubado. Agora ele tem 15 dias para tomar posse e, dependendo da necessidade, se dentro deste prazo ele não puder tomar posse, o presidente da Casa reúne os demais parlamentares e ele tem mais 90 dias”, explicou Dr. Raimundo na cerimônia, no dia 1º deste mês.



Depois da melhora, o enfermeiro precisou ser novamente intubado e não resistiu às complicações da doença, vindo a falecer neste final de semana. Por se tratar de uma morte relacionada a Covid-19, não houve velório, apenas uma despedida rápida para os familiares. Neste domingo (10/01), amigos do parlamentar realizaram um cortejo pelo bairro Pessegueiros, como forma de dar o último adeus a Adamir.



Eleita primeira suplente, com 605 votos, pelo PMB, Marcia Valentin, de 43 anos, assume o mandato na vaga deixada por Adamir Enfermeiro.