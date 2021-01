, por meio das redes sociais da Prefeitura, emitiu um alerta sobre a possibilidade denas próximas horas desta terça-feira (12/01). As informações estão de acordo com a previsão do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (Cemaden-RJ).Nesta segunda-feira, o acumulado de chuvas no município causou um deslizamento de terra no bairro Três Córregos, no 2º distrito, que resultou na morte de um homem de 61 anos, que morava em uma construção precária que foi soterrada Com isso, o município pede que a população fique atenta ao envio de alertas por SMS e, em caso de emergência, busque um local seguro e entre em contato imediatamente com a