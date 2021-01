Por O Dia

Publicado 13/01/2021 09:00

Aproveitando a presença do governador em exercício, Cláudio Castro, e sua equipe, por meio do Gabinete Itinerante, para as agendas pelos 10 anos da tragédia da Região Serrana, a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Turismo, elaborou um documento onde apresenta 12 ações estratégicas para o fortalecimento do turismo local e regional, com objetivo de conseguir apoio do Governo do Estado.



O documento foi entregue ao secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, e ao presidente da Turisrio (Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro), Sérgio Ricardo de Almeida, no 1º Fórum de Prefeitos e Secretários Municipais da Região Serrana, realizado na última segunda-feira (11/01), nas dependências do Teresópolis Golf Club.



Melhorias de estradas e da sinalização turística, recuperação de atrativos existentes e a criação de novos foram algumas solicitações apresentadas para o desenvolvimento do turismo, segmento econômico tão importante para Teresópolis e região.



“O secretário estadual de Turismo e o presidente da Turisrio ficaram encantados com o Golf Club e, principalmente, com a pauta de pedidos de Teresópolis, pois fortalece a infraestrutura, trabalha com a regionalização e o cenário futuro, por meio do ensino do turismo nas escolas estaduais”, avaliou Maurício Weichert, secretário de Turismo de Teresópolis.



Solicitações encaminhadas ao Governo do Estado:



- Implantação de sinalização turística nas rodovias estaduais de acesso a Teresópolis;

- Pavimentação das rodovias estaduais que ligam Teresópolis a Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto e Sumidouro, com sinalização turística, implantação de ciclovia ou similar e paisagismo e equipe permanente de manutenção;

- Implantação do Mirante dos Três Picos e reforma do Mirante da Praça de Vieira, na Estrada Teresópolis-Friburgo;

- Ampliação e/ou implantação de linhas rodoviárias ligando Teresópolis a Campos dos Goytacazes, Macaé, Cabo Frio, Maricá, Angra dos Reis, Paraty, Resende e Volta Redonda/RJ; Belo Horizonte e Juiz de Fora/MG e Vitória/ES.

- Aumento das atividades turísticas nas sedes de Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos;

- Acesso aos dados coletados nos meios de hospedagem da Ficha Nacional de Registro de Hospedagem digital;

- Fiscalização de empresas, microempreendedores individuais, serviços e profissionais que devem ter o Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (CADASTUR), sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo;

- Incentivo fiscal e desburocratização para Operadoras de Turismo Receptivo;

- Inclusão nas concessões das rodovias federais que cortam Teresópolis da exigência de a concessionária instalar sinalização turística, mirantes, ciclovia ou similar e sinal de telefonia e internet via celular;

- Inclusão na concessão da rodovia federal BR-116/RJ, no trecho Rio-Teresópolis, do equipamento turístico de padrão internacional "Skywalk" - mirante com passarela em arco e de piso de vidro, no local conhecido como Mirante do Soberbo, na entrada de Teresópolis;

- Recursos para construção do novo pórtico de Teresópolis e reforma do Centro de Atendimento ao Turista, no Soberbo;

- Inclusão do ensino do Turismo na grade curricular das escolas estaduais em Teresópolis.