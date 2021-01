Por O Dia

Publicado 13/01/2021 11:00

A secretária de Cultura Teresópolis, Cléo Jordão, protocolou algumas das principais ações do planejamento da Gestão Cultural, em busca de apoio do Estado, na reunião do I Fórum Municipal de Prefeitos e Secretários de Cultura da Região Serrana, que aconteceu na última segunda-feira (11/01).



Foram apresentados por Cléo Jordão a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC-RJ), Danielle Barros, dois ofícios com as seguintes solicitações: fomento ao projeto de restauração e reestruturação do Mirante das Lendas, na Granja Guarani; implementação do repasse Fundo a Fundo; apoio para a inserção do artesanato nos circuitos comerciais da Economia Criativa; e apoio pela restauração da Casa da Memória Arthur Dalmasso; entre outras.