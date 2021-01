Colocando em prática o planejamento estratégico da Gestão Municipal para o desenvolvimento do turismo, nesta terça-feira (12/01), o secretário municipal de Turismo, Maurício Weichert, teveno interior do Rio de Janeiro. Em pauta, a ampliação da inclusão de Teresópolis na vitrine da CVC, considerada a maior operadora de turismo do Brasil e uma das cinco maiores do mundo.“Hoje, a CVC não vende o destino Teresópolis, mas já vende hospedagem em alguns dos nossos hotéis. Nosso objetivo é inserir o município ainda mais na "prateleira" de produtos da maior operadora de turismo do hemisfério sul do planeta. Começamos com a CVC e convidamos outras grandes operadoras emissivas do Brasil e do exterior a conversar conosco. É nosso objetivo ter mais produtos turísticos em Terê de padrão internacional”, destacou Maurício Weichert.Denise Farjalla explicou e compartilhou oe elencou alguns pontos chave para o destino Teresópolis ser comercializado pela CVC. Um deles é que o município tenha, no mínimo, uma forte Operadora de Turismo Receptivo com veículos próprios para buscar os clientes nos aeroportos e demais centros emissores de turistas na região do Grande Rio.Além disso, as empresas precisam ter capital de giro, pois a CVC só paga após o serviço prestado e documentado com nota fiscal. Todos osde vida para o cliente, além dos selos “Turista Protegido”, do Ministério do Turismo, e “Turismo Consciente”, da Secretaria de Estado de Turismo, que determinam o cumprimento dos protocolos de boas práticas de segurança sanitária para prevenção da Covid-19.“Também planejamos ações em parceria para concretizar esse objetivo, como o acesso a dados estatísticos do perfil do turista que comprar tour na CVC para as Regiões Serranas Gaúcha e do Rio, visando comparações e mais assertividade no Planejamento Estratégico da Secretaria de Turismo de Teresópolis. A realização de famtour é outra meta; ou seja, trazer agentes de viagens para conhecer nossos atrativos e estrutura e assim venderem mais e melhor nossa cidade”, assinalou o secretário Maurício Weichert.Treinamentos para os empresários do setor, com foco em como vender mais e melhor seus produtos e serviços turísticos, e a participação de Teresópolis nos eventos da CVC são outras ações em elaboração pela Secretaria de Turismo. Na última segunda-feira (11/01), o município pediu apoio ao Governo do Estado para o setor . Na ocasião, a Secretaria Municipal de Turismo entregou um documento onde apresenta 12 ações estratégicas para o fortalecimento do turismo local e regional.