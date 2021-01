O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ) realiza neste sábado (16/01) mais um, com objetivo de compensar o período em que o atendimento esteve suspenso nas unidades em função da pandemia de Covid-19. Serão oferecidas, ao todo, 4,7 mil vagas, sendo 3,2 mil para os serviços veiculares e 1,5 mil vagas para habilitação, em 35 unidades.Empoderão ser agendados serviços veiculares. O atendimento serános postos de vistoria. Para ser atendido no mutirão, é preciso agendar o serviço pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042.O 15º mutirão de serviços oferece 4,7 mil vagas, sendo 3,2 mil para os serviços veiculares e 1,5 mil vagas para habilitação. Só para o serviço de transferência de propriedade haverá 2,5 mil vagas. Com agendamento prévio para evitar aglomerações, o atendimento será das 8h às 14h nos postos de vistoria, e das 10h às 16h nas unidades de habilitação.“Para reduzir a demanda represada, vamos disponibilizar 4,7 mil vagas para os diversos serviços veiculares e de habilitação. Além disso, daremos continuidade à entrega de documentos emitidos nas unidades do Poupa Tempo que estão fechadas. Realizaremos mutirões até zerarmos essa demanda”, destacou o presidente do Detran, Adolfo Konder.