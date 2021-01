Por O Dia

17/01/2021

A partir desta segunda-feira (18/01), as doações de sangue em Teresópolis passam a ser feitas na Unidade de Hematologia do Hospital São José (HSJ), localizado na Rua Judith Maurício de Paula, 135, no bairro Alto. A medida é uma forma de manter a coleta durante o período estimado em seis meses no qual o Hemonúcleo Municipal estará em reforma.



A revitalização do Hemonúcleo será realizada por empresa contratada pela Prefeitura através de licitação. A obra foi contratada com recursos de emenda parlamentar do Ministério da Saúde no valor de R$ 223.138,99, liberados e fiscalizados pela Caixa Econômica Federal.



“Com 19 anos de existência, o Hemonúcleo será renovado, seguindo projeto elaborado pelas equipes técnicas das secretarias municipais de Fiscalização de Obras Públicas e de Saúde”, destaca o Prefeito.



As intervenções incluem a construção de dois novos sanitários masculino e feminino e de um adaptado para pessoa com deficiência; substituição de bancadas e cubas e instalação de armários; troca geral das instalações elétricas, incluindo colocação de alarme para sanitário PCD; nova forração e colocação de revestimento cerâmico nas paredes das salas da área técnica; correção de pontos de infiltração; colocação de piso tátil nas áreas externa e de espera e pintura geral.



Inaugurado em 2001 em espaço anexo ao Centro de Saúde da Várzea (Rua Francisco Sá, 299) e com uma média de 200 doações mensais, o Hemonúcleo de Teresópolis atende o município e as cidades vizinhas de Guapimirim, e São José do Vale do Rio Preto, auxiliando eventualmente hospitais de Nova Friburgo, Magé e até do Rio de Janeiro.



Doação de sangue no HSJ



Para a doação não há necessidade de agendamento. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h (exceto feriados). O telefone para informações é (21) 97142-1063. É obrigatória a apresentação de documento de identidade com foto.

Para doar sangue é necessário:

• Estar bem de saúde;

• Ter entre 16 e 69 anos e peso superior a 50 quilos;

• Adolescentes entre 16 e 17 anos precisam de autorização dos responsáveis legais;

• O limite de idade para a primeira doação é 60 anos; quem tem 61 anos ou mais e nunca doou está inapto;

• Ter feito uma refeição leve, não ter consumido gordura nem ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas e não ter fumado ao menos uma hora antes;

• Uso de medicamentos e vacinas e ter sido submetido a cirurgias podem tornar o doador inapto;

• Após 30 dias sem sintomas de Covid-19, o doador estará apto a doar.