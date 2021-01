Por O Dia

Publicado 16/01/2021 18:03

A Prefeitura de Teresópolis publicou em suas redes sociais a confirmação sobre o depósito, nesta sexta-feira (15/01), na conta dos funcionários ativos, aposentados e pensionistas, do valor do 14º salário referente a 2020. Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, o prefeito Vinícius Claussen e a equipe de gestão da Prefeitura determinaram o percentual de 50% do vencimento de referência do servidor. Com isso, mais de R$ 6 milhões serão injetados na economia local.



O pagamento dos salários dos servidores em dia é um compromisso assumido pelo Prefeito Vinicius Claussen desde o início da gestão, em julho de 2018: “No nosso primeiro mandato, regularizamos o pagamento do 14º salário e desde 2019 estamos pagando todo mês de janeiro e aumentando progressivamente o percentual, de 20% para 30% e agora para 50%. Com isso, estamos injetando na economia local mais R$ 6 milhões”, frisou Vinicius Claussen.