A Prefeitura de Teresópolis receberá, até esta terça (19/01), 4.700 doses da vacina contra a Covid-19 para imunização dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia no município e idosos moradores de instituições de longa permanência.

De acordo com os dados preliminares do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, no município foi estimado um público-alvo inicial de 116 pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas; 8 pessoas com deficiência institucionalizadas; e 2.118 profissionais de Saúde, que correspondem a 34% do total de trabalhadores. O, sendo feito um ajuste do quantitativo distribuído por serem necessárias duas doses do imunizante., a primeira dose neste público-alvo e, dentro de um prazo máximo de 28 dias, conforme recomendado pela Anvisa, irá aplicar a segunda dose para eficácia da imunização. A própria Secretaria vai entrar em contato com os imunizados para agendar a aplicação da segunda dose.“O estado fez uma lista dos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à Covid e também de todos os idosos que estão em instituições de longa permanência. Vamos ter equipe volante indo às unidades de saúde para fazer a vacinação in loco”, explicou o secretário de Saúde, Antonio Vasconcellos.O secretário mencionou que ada vacina, porém a Anvisa liberou apenas a vacina produzida na China, a CoronaVac. A vacina produzida no Brasil, pelo Instituto Butantan, ainda está em fase final de liberação. Assim, todos os estados, e consequentemente os municípios, vão receber quantidade menor do que a prevista inicialmente.Quanto à chegada de, o secretário de Saúde frisou que o Ministério da Saúde e o Governo do Estado aguardam a liberação de lote que foi envasado pelo Butantan, com 4,8 milhões de doses. Assim que essas doses forem liberadas, virá nova quantidade para o município. Conforme o Plano Municipal de Contingência de Vacinação Contra a Covid-19, o sistema drive-thru segue como estratégia de imunização do público-alvo assim que a Secretaria de Saúde receber um quantitativo maior de doses.“Já preparamos toda a logística para a implantação do drive-thru no Alto e em São Pedro, na área urbana, e em Pessegueiros (2º Distrito) e Bonsucesso (3º Distrito) no interior. Além das equipes do SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) para vacinação de acamados”, pontuou Antonio Vasconcellos.A Secretaria Municipal de Saúde tem em estoque, sendo 56.900 vindas do Governo do Estado, que foram recebidas na última sexta-feira (16/01) pelo município.