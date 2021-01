Por O Dia

Publicado 18/01/2021

A partir de segunda-feira (18/01), o contribuinte não precisará ir até a Prefeitura de Teresópolis para dar entrada em processos, a Secretaria Municipal de Administração está implementando o sistema de Protocolo Eletrônico, com mais de 50 serviços com acesso pelo site da Prefeitura.



“Com o Protocolo Eletrônico, todos os trâmites processuais serão informados diretamente no e-mail cadastrado pelo contribuinte, que poderá ver os despachos, se existe alguma exigência a ser cumprida ou se seu processo já foi concluído”, explica Lucas Pacheco, secretário municipal de Administração.



Parte do trabalho técnico é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. O contribuinte terá vídeos de instruções para aprender a utilizar a plataforma.



Confira os assuntos que estarão disponíveis para abertura de processo via internet:



- Abono de Permanência

- Averbação de Tempo de Serviço para Aposentadoria

- Averbação de Tempo De Serviço para Adicionais

- Certidão de Inteiro Teor de Processo

- Cópia Integral de Processo

- Certidão de Inteiro Teor de Ficha Funcional

- Cópia Integral de Ficha Funcional

- Certidão de Tempo de Serviço

- Direitos Que Houver do Servidor

- Exoneração

- Insalubridade

- Periculosidade

- Licença Prêmio

- Licença sem Vencimentos por 01 Ano

- Cessar Licenças Sem Vencimentos

- Progressão Funcional

- Progressão Funcional (SME) Por Tempo de Serviço

- Revisão De Insalubridade

- 2ª Via de Contracheque

- Readaptação

- Aposentadoria

- Contagem de Tempo

- Contagem de Férias

- Declaração de Tempo

- Outros Assuntos Diversos

- Licença de Operação

- Licença de Instalação

- Licença Ambiental Simplificada

- Autorização para corte de árvores

- Autorização para limpeza de terreno

- Autorização Ambiental

- Certidão de Inexigibilidade

- Esgotamento Sanitário

- Pré-vistoria sanitária

- Vistoria Sanitária

- Fornecimento de energia elétrica

- Defesa administrativa em razão de Auto de Infração ou outros

- Certidão de Dados Cadastrais

- Certidão de 2ª Via de Habite-se

- Certidão de Nada Consta

- Certidão de Inteiro Teor

- Certidão de Remembramento e Desmembramento

- Consulta Prévia de Zoneamento

- Licença para Demolição

- Certidão de Perpetuação de Carneira

- Reparcelamento de débitos inscritos em Dívida Ativa

- Solicitação da Avaliação Para Solicitação da Avaliação ou Simulação do ITB

- Restituição

- Cálculo de imposto de reposição

- Certidões

- Não incidência ou isenção de ITBI (Incorporação, Fusão, Cisão)

- Não incidência por extinção de Condomínio

- Processo de Transferência de nome no IPTU/ou lançamento de IPTU

- Processo de Recurso Contra Lançamento e/ou Revisão de IPTU

- Processo de lançamento de IPTU

- Processo de isenção de IPTU por idade – Lei nº 1483/93

- Processo de isenção por doença (câncer ou problema renal)

- Enquadramento de uniprofissional

- Isenção de ISS

- Recurso Ref. Aut. p/ Recolher imposto sobre serviços

- Imunidade tributária

- Parcelamento de ISS

- Divergência no WEBISS

- Prorrogação do termo de intimação

- Baixa de Débitos

- Cancelamento de Notas

- Defesa de Auto de Infração

- Cancelamento de Débitos

- Regime Especial de Nota Fiscal

- Baixa Total

- Autorização para Food Truck

- Legalização de letreiro/empena/outdoor

- Autorização de ambulantes

- Isenção de taxa de propaganda

- Autorização para eventos

- Prorrogação de prazo de notificação

- Cancelamento de taxa de adesivo de 01 veículo

- Autorização para adesivação de veículos

- Licença para empachamento

- Paralisação de atividades

- Processo de pagamento de parcelamento da Receita Federal

- Taxa de embarque

- Alvará Inicial

- Alteração Contratual

- Alvará para Profissional Autônomo

- Licença para Construção

- Vistoria para Habite-se

- Legalização

- Consulta Prévia de Zoneamento para Construção

- Consulta Prévia de Zoneamento para Condomínio

- Consulta Prévia de Zoneamento para Loteamento

- Desarquivamento de Processo

- Licença para Terraplanagem

- Paralisação Temporária

- Reinício de Obra

- Prorrogação da Licença

- Vistoria Técnica

- Licença para Fracionamento

- Licença para Loteamento

- Fracionamento de Condomínio

- Segunda via de Certidão de Inteiro Teor de Processo

- Baixa de Responsável Técnico

- Substituição de Responsável Técnico

- Modificação de Projeto Aprovado

- Aprovação de Layout (Secretaria de Saúde)

- Licença de Construção de Muro de Contenção

- Certidão da D.A.P.

- Certidão de Alinhamento

- Memorando de Numeração

- Plantas

- Licença Autorizada

- Desmembramento

- Remembramento

- Segunda via de Desmembramento

- Segunda via de Remembramento

- Cancelamento de Desmembramento

- Cancelamento de Remembramento

- Retificação de Área

- Apuração de Remanescente