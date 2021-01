da Secretaria Municipal de Saúde mostra que, em dois dias,contra a Covid-19, entre profissionais de Saúde da linha de frente de combate à pandemia e idosos residentes em instituições de longa permanência. Os dois grupos são prioritários para a imunização, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde A partir desta quarta-feira (20/01), já será possível,acompanhar o número de pessoas vacinadas no Boletim Diário Coronavírus, emitido pelo Gabinete de Crise e pela Secretaria Municipal de Saúde.No município, a vacinação seguiu nesta quarta-feirada Secretaria de Saúde percorrendo unidades de saúde, hospitais, Centro de Atendimento do Ginásio Pedrão, EPEM e UPA, além dos asilos da cidade.“Essa é a primeira fase do Plano Municipal de Vacinação que, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, prioriza esses dois públicos. Agradeço a dedicação dos nossos guerreiros de farda branca, que lutam diariamente contra o coronavírus, e volto a pedir que a população continue seguindo todas as medidas de higiene e de distanciamento social para uma convivência segura para todos”, reiterou o prefeito Vinicius Claussen.Após a aplicação das doses da 1ª fase da vacinação contra a Covid-19 no município, dentro de, no máximo, 28 dias, conforme recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a equipe da Secretaria de Saúde irá aplicar a segunda dose para eficácia da imunização. A própria Secretaria vai entrar em contato com os imunizados para