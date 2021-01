Por O Dia

Publicado 21/01/2021 14:46

Os policiais militares do 30º BPM de Teresópolis prenderam na noite desta terça-feira (20/01) um homem de 43 anos, que tinha acabado de assaltar um taxista durante uma corrida. A ação que levou a prisão em flagrante do autor do crime começou com uma denúncia sobre um assalto em andamento e a identificação do táxi, após o condutor do veículo piscar o farol para uma equipe da PM que estava em patrulhamento.



Com as informações sobre o veículo, os militares organizaram um cerco e conseguiram abordar o carro próximo a um posto de gasolina, no bairro Várzea. O criminoso estava no banco de trás, armado com uma faca e um revólver quebrado. Com ele foram recuperados os R$ 300 roubados do taxista.



Segundo a vítima, o homem entrou no carro e, depois da corrida iniciada, apontou a arma para sua cabeça, anunciando o assalto. Sem saber que a arma não era funcional, o condutor manteve a calma e conseguiu alertar os policiais sobre o crime.



Segundo a PM, o preso é suspeito de um homicídio com arma de fogo que aconteceu no bairro Santa Tereza e também tem várias passagens por posse e uso de drogas. Ele foi encaminhado para a 110ª DP, onde o caso foi registrado.