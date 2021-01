Por O Dia

Publicado 22/01/2021 16:25

A Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) emitiu um comunicado nesta sexta-feira (22/01) sobre a realização de obras na Rodovia Santos Dumont (BR-116/RJ) durante o final de semana. Entre o sábado (23/01) e o domingo (24/01), das 7h às 17h, o trecho entre Teresópolis e Além Paraíba estará com sistema de “Siga e Pare” para o serviço de manutenção do pavimento asfáltico.



A recuperação do pavimento com aplicação de microrrevestimento asfáltico, acontecerá nos quilômetros 74 (Fisher), 76 (Prata), 80 (Ermitage) e 85 (Guinle), com necessidade de interrupção de uma das pistas. Vale destacar que os motoristas que seguem do Rio de Janeiro para Teresópolis não passam por estes trechos.



Durante os finais de semana e feriados estas intervenções normalmente são suspensas, porém, excepcionalmente neste sábado e domingo a obra será mantida. Dependendo das condições climáticas, esta programação poderá ser adiada.



Haverá sinalização nestes locais e equipes da CRT atuarão na orientação do tráfego. Para qualquer outra informação os usuários da BR-116/RJ devem ligar para os números 0800-02102