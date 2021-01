Por O Dia

Publicado 24/01/2021 17:08

Após receber uma informação sobre uma entrega de drogas na manhã deste domingo (24/01), os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de São Pedro e do Serviço Reservado (P2), do 30º BPM de Teresópolis, conseguiram prender um homem de 59 anos e tirar das ruas sete quilos de maconha.



O homem foi abordado quando seguia para a entrega de um quilo da droga, dividido em dois tabletes, na Rua Felismino Gonçalves da Silva, no bairro Caleme. As equipes então realizaram uma busca também na residência do suspeito, onde foram apreendidos os outros seis quilos de maconha, além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 395 em dinheiro.



O caso foi encaminhado para a 110ª DP, onde o suspeito permaneceu preso por tráfico de drogas.



Também neste domingo, as guarnições apreenderam um adolescente de 14 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico nas comunidades do Rosário e do Perpétuo. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 9 milímetros e 40 pinos de cocaína.