O Festival de Verão Terê Cultura Online Edição Aldir Blanc traz, a partir desta quinta (28/01), novas apresentações. Esta fase do festival acontece até domingo (31/01) e será transmitida pela página da Prefeitura no Facebook O Festival de Verão integra a aplicação da Lei Aldir Blanc no município (Lei Federal 10.017/2020), gerida pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura.Na quinta e na sexta-feira, as apresentações on-line serão às 18h; no sábado e no domingo, às 16h e às 18h, de acordo com a agenda de transmissões.Marilú Andrasan: “Os Caminhos da Cerâmica”Elisa Wiermann: “Poemas Sonoros”Cláudia Coelho: “Contar e Brincar. Contos e Brincadeiras”Naza: “Felipe Naza e o Samba de Raiz”Projeto Atitude: “Era uma Vez em Terê”Mariana Ferreira: “Dançar à Dois é Muito Bom”