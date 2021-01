Por O Dia

A Prefeitura de Teresópolis divulgou nesta sexta-feira (29/01) os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), que fazem parte do levantamento do Ministério da Economia, onde o município aparece, pelo quinto mês consecutivo, com saldo positivo de emprego. Os dados são referentes aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.



“A manutenção dos investimentos privados em Teresópolis, o retorno responsável e gradual das atividades econômicas, a manutenção dos salários dos servidores públicos e as ações do Programa ‘Pra Cima Terê’ são algumas das ações que o prefeito Vinicius Claussen vem liderando para recuperar a economia dos efeitos da pandemia do Coronavírus”, ressalta o secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Lucas Guimarães.



De acordo com os dados compilados pela Prefeitura, somente em dezembro de 2020 foram registradas 924 admissões, em um saldo positivo de 89 empregos. Nos meses anteriores, esses valores também foram positivos, com destaque para setembro, quando foi registrada a maior alta: agosto (73), setembro (418), outubro (275), novembro (385) e dezembro (89).