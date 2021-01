O IPTU 2021 de Teresópolis pode ser quitado com desconto de 15%, por meio da cota única, até esta segunda-feira (1/02). Já o desconto de 10% será concedido para o contribuinte que quitar o imposto, também em cota única, até o dia 1º de março de 2021.

As guias para pagamento do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) de 2021 estão disponíveis para serem impressas por meio do site . Esta opção, além de facilitar a vida dos contribuintes, é a preferencial, para evitar aglomeração de pessoas no prédio da Prefeitura.O IPTU 2021 pode ser pago nas agências dos Bancos Santander e Caixa Econômica Federal e em seus canais de atendimento e também nas lotéricas. Clientes do Itaú e Banco do Brasil poderão fazer o pagamento pelo Internet banking e terminais de autoatendimento.Dos 58.005 carnês emitidos, 40.175 foram enviados pelos Correios. Os 17.830 restantes estão sendo entregues no balcão da Secretaria Municipal de Fazenda, montado no 1º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea). O atendimento acontece de. Para facilitar a localização do carnê, o contribuinte pode apresentar um carnê de anos anteriores ou o número da matrícula do imóvel.