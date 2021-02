A Prefeitura demarcou para a próxima sexta-feira (5/02) a. A plataforma gratuita, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e disponibilizada pela Secretaria Municipal de Turismo, vai aproximar ainda mais os visitantes e consumidores dos produtos e artigos comercializados na Feirarte - Feira do Alto, que funciona na Praça Praça Higino da Silveira, 128, no bairro Alto.A plataforma tem como objetivo facilitar que osde moda, bijuterias, decoração e alimentação através da internet, em tempo de restrições sanitárias devido à pandemia de Covid-19.A Secretaria de Turismo está convocando os expositores a se cadastrarem para serem beneficiados; basta clicar no link . Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Turismo, no 3º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea), de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Telefone: (21) 2742-3352 ramal 240.A exemplo da Feira Virtual do Produtor, lançada em 25 de maio do ano passado para facilitar a comercialização dos produtos agrícolas e produtos alimentícios artesanais, os expositores da Feirinha de Teresópolis poderão se cadastrar, divulgar seus produtos na “Feirarte Virtual” e informar os seus canais de contato . A plataforma permite que os consumidores encontrem os negócios cadastrados e façam pedidos por canais alternativos, como WhatsApp, Facebook ou Instagram.A iniciativa faz parte do, de Recuperação Econômica e Geração de Emprego, com um grupo de ações do Gabinete de Crise, liderado pelo prefeito Vinicius Claussen, para o fortalecimento da economia em tempos de combate ao coronavírus. “Desde o início da pandemia determinei que as secretarias desenvolvam estratégias para estimular o empreendedorismo e incentivar a geração de emprego e renda. A proposta é ajudar os setores da economia a se manterem em atividade e dar opções de renda alternativa para os teresopolitanos”, assinala o prefeito.