Por O Dia

Publicado 01/02/2021 19:47

Realizado no sábado (30/01) pela Guarda Civil Municipal (GCM), órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública de Teresópolis, o "1º Treinão de Faro e Intervenção" reuniu representantes do 1º Batalhão de Polícia do Exército e de Companhias de Operações com Cães de Teresópolis e dos municípios de Arraial do Cabo, Guapimirim, Macaé, Petrópolis e do Rio de Janeiro. O objetivo foi a interação dos componentes das instituições de segurança pública, com troca de experiências e aprimoramento das técnicas utilizadas.



Provas de faro, de buscas de armas e entorpecentes, de abordagem e de condução dos animais foram algumas das atividades do treinamento, que aconteceu em área do Horto Municipal, no bairro Quarenta Casas. Na entrada, foram distribuídos kits com álcool em gel e máscara, com a mensagem “Guarda Civil Municipal - Segurança em todos os sentidos”.



“Seguindo com o planejamento estratégico de segurança pública da Gestão Municipal, promovemos a primeira capacitação de 2021. Nosso objetivo é aperfeiçoar os serviços prestados às forças de segurança em benefício da população do nosso município”, destacou Gil Wellington, subsecretário de Segurança Pública e Comandante da GCM.



Cia de Cães de Teresópolis



Dez cães são treinados diariamente pela equipe da Companhia de Operações com Cães, que é vinculada à Guarda Civil Municipal de Teresópolis/Secretaria Municipal de Segurança Pública.



Os animais desempenham diferentes atividades de apoio às forças de segurança: detecção de substâncias entorpecentes e de armas, busca e resgate de pessoas, controle de distúrbio, proteção, cinoterapia, etc.