Por Paula Valviesse

Publicado 01/02/2021 22:29

A atualização do boletim Covid-19, emitido pela Secretaria de Saúde de Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise, desta segunda-feira (1/02) confirma a aplicação de 3.766 doses das vacinas contra a doença. No município estão sendo vacinados profissionais da linha de frente da Saúde e idosos moradores de instituições de longa permanência.



Teresópolis recebeu do Ministério da Saúde, por meio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 4.700 doses da CoronaVac/ Sinovac, no dia 19 de janeiro, e mais 1.820 doses da AstraZeneca/ Oxford, no dia 25. Como o primeiro imunizante requer a aplicação de segunda dose em um curto período, a previsão é de que nesta primeira fase o município vacine 4.170 pessoas do público-alvo.



Além disso, com 51.611 testes realizados até o momento, o boletim traz ainda o registro de 16.964 casos positivos de Covid-19 no município, sendo 3.890 ativos e 329 mortes pela doença. Os casos recuperados somam agora 12.745.



Já a taxa de ocupação de leitos exclusivos para pacientes de Covid-19, nas três unidades conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) contabilizam 33 leitos de UTI ocupados, sendo 12 deles por pacientes que necessitam de intubação, e oito disponíveis. Já os leitos de enfermaria estão com 22 pacientes, havendo 21 leitos disponíveis na cidade.