Por O Dia

Publicado 02/02/2021 16:19

Foram entregues a Teresópolis nesta segunda-feira (01/02), pelo Ministério da Saúde, 20 ventiladores pulmonares. Os equipamentos vão reforçar as unidades de saúde no atendimento aos pacientes de Covid-19 e são resultado da visita a Brasília, feita em 16 de dezembro de 2020, pelo prefeito Vinícius Claussen e o vice-prefeito, Dr. Ari.



“Esse foi um pedido que eu e o Dr. Ari levamos pessoalmente ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no mês dezembro, em nossa visita a Brasília, que foi rapidamente atendido”, destacou o prefeito.



Os equipamentos não serão colocados em uso imediatamente, eles ficaram como reserva para os que estão atualmente em uso. Em agosto de 2020, Teresópolis recebeu 2 ventiladores pulmonares de UTI e mais 2 ventiladores pulmonares de transporte, que estão sendo utilizados no enfrentamento à pandemia de Covid-19. A oferta foi feita pelo Governo Federal, através da indicação do deputado federal Sóstenes Cavalcante.



Segundo a administração municipal, 10 respiradores serão emprestados ao Hospital São José para garantir o pleno funcionamento dos leitos contratados pelo município. Além disso, os equipamentos ficarão como legado para a ampliação do número de leitos UTI do município.