Por O Dia

Publicado 04/02/2021 18:32

A Guarda Civil (GCM) de Teresópolis vem intensificando as ações de fiscalização, orientação e sinalização de trânsito em vários pontos da cidade. Nesta quarta-feira (03/02), a equipe da GCM instalou placas de proibido parar e estacionar no trecho da Rua Doutor Oliveira, entre a Praça Maria Corina Paim e a Escola Municipal Lar de Isabel, na Barra do Imbuí, onde o estacionamento irregular de veículos dificulta tanto a passagem dos pedestres como tumultua o tráfego.



Por ser uma das principais vias de acesso ao bairro, a rua é bastante movimentada e o trânsito fica complicado com diversos veículos total ou parcialmente parados sobre as calçadas. “O trecho está todo sinalizado e um dos lados da pista foi liberado para garantir a passagem segura dos pedestres, principalmente com crianças, carrinhos de bebê ou cadeira de rodas. Temos feito fiscalização constante, orientando os motoristas para que respeitem o direito de ir e vir das pessoas sobre as calçadas”, assinala Gil Wellington, subsecretário de Segurança Pública e comandante da Guarda Civil Municipal.