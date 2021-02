A partir da próxima segunda-feira (8/02), A Prefeitura de, por meio da Secretaria Municipal de Saúde,contra Covid-19 para osainda não imunizados. O atendimento será realizado diretamente no auditório da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para quem possui CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde). Para quem não tem CNES, a imunização acontecerá após preencher o formulário no site da Prefeitura, mediante agendamento prévio da SMS.A Secretaria Municipal de Saúde espera atender 80 pessoas por dia, no horário de 9h às 19h, com horário de almoço entre 12h e 13h. Para facilitar o atendimento e evitar aglomerações, os grupos serão imunizados conforme a seguinte regra: pela primeira letra do CNES do estabelecimento ou do profissional (no caso de consultórios). Esses dias serão divididos assim:letras: A, B, C e D;letras: E, F, G, H, I, J, K, L e M;letras: N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e ZJá trabalhadores que não possuem o CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) precisam preencher o formulário de cadastro disponível no site oficial da Prefeitura de Teresópolis pelo link . A SMS entrará em contato para agendar a vacinação.No total, a estimativa da SMS é de vacinar em torno de, finalizando assim a fase 1 do Plano Municipal de Vacinação, que acompanha o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.