Por O Dia

Publicado 07/02/2021 15:03

Começa nesta segunda-feira (08/02) e segue até 12 de fevereiro o período de pré-matrícula para creches (berçário, maternal e jardim) da Rede Municipal de Educação para o ano letivo de 2021. Para evitar aglomerações, o cadastro deve ser feito de forma presencial, em creches municipais, instaladas na cidade e no interior. Na área urbana, o atendimento será das 8h às 16h e acontecerá de acordo com o final do número do CPF do responsável pelo aluno. No interior, a pré-matrícula será feita das 8h às 11h30, mas não é preciso comparecer conforme número do CPF.



Na área urbana, a pré-matrícula será feita em 15 creches municipais: CMEI Profª Marilia Morgado Carneiro (Alto); CM Amor Perfeito (Pimentel); CM Começando a Viver (Granja Guarani); CM Edomiro dos Reis Pacheco (Loteamento Féo); CM Manoel Carreiro Sobrinho (Barra do Imbuí); CM Mariazinha Jannotti (Fátima); CM Miss. Manoel Mello Silva (Agriões); CM Oneide Maria dos Santos (Várzea); CM Oscar Lobato (São Pedro); CM Paraíso (Vale do Paraíso); CM Profª Elza Corradini Medeiros Santa Rita (Bom Retiro); CM Profª Rosália Martins de Lima Silva (Fonte Santa); e CM Sempre Viva (Meudon).



Sendo que para inscrição para a CM Menino Jesus de Praga, o atendimento será no CIEP AMAURY AMARAL (Fonte Santa); para a CM São Pedro, o atendimento acontecerá na CM Oscar Lobato; e para a CM Profª Mara Luciana Brandão Bravo, o atendimento será na CM Mariazinha Jannotti (Fátima).

No interior, a inscrição deve ser feita, entre os dias 8 e 12, das 8h às 11h30, nas seguintes unidades: Profª Alayde Ferreira da Silva (Vargem Grande), Doracy Dália Granito (Bonsucesso) e Mariana Martuchelli (Independente de Mottas).



Se necessário, haverá distribuição de senhas a fim de evitar aglomerações. A vaga não está condicionada à ordem de inscrição e nem ao polo onde foi realizada a pré-matrícula. As informações sobre o resultado serão divulgadas em breve.

Confira as datas para cada dígito final de CPF:



0 e 1 -Dia 8/02

2 e 3 -Dia 9/02

4 e 5 -Dia 10/02

6 e 7 -Dia 11/02

8 e 9 -Dia 12/02

Documentação necessária:



- Cópia da certidão de nascimento do aluno;

- Comprovante de residência atual (no mínimo 6 meses) em nome do responsável ou cópia do comprovante de aluguel (pode ser declaração do dono da residência);

- Carteira de identidade e CPF do responsável;

- Laudo médico original e atual (máximo 6 meses) no caso de estudantes portadores de necessidades especiais;

- Cópia do comprovante de trabalho de todos os moradores da residência;

- Situação de risco: a criança estar em situação de risco comprovado através de relatório descritivo lavrado pelo Conselho Tutelar, Ministério Público ou Vara da Infância e Juventude;

- Cópia da certidão de nascimento dos irmãos, em cada pré-matrícula realizada;

- Cópia do extrato bancário do ‘Bolsa Família’ atual (máximo 2 meses).