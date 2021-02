Nesta segunda-feira (8/02), a Secretaria de Saúde de Teresópolis deu início àpara os trabalhadores da saúde daainda não imunizados. O atendimento está sendo realizado diretamente no auditório da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para quem possui CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde). Para quem não tem CNES, a imunização acontecerá após preencher o formulário no site da Prefeitura, mediante agendamento prévio da Secretaria.A Secretaria Municipal de Saúde espera atender 80 pessoas por dia, no horário, com intervalo de almoço entre 12h e 13h. Para facilitar o atendimento e evitar aglomerações, os: pela primeira letra do CNES do estabelecimento ou do profissional (no caso de consultórios). Esses dias serão divididos assim:- Dia 08/02/21 - letras: A, B, C e D;- Dia 09/02/21 - letras: E, F, G, H, I, J, K, L e M;- Dia 10/02/21 - letras: N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e ZJá trabalhadores que não possuem o CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) precisam preencher o formulário de cadastro disponível no site oficial da Prefeitura de Teresópolis . A SMS entrará em contato para agendar a vacinação.No total, a estimativa da SMS é de, finalizando assim a fase 1 do Plano Municipal de Vacinação, que acompanha o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.