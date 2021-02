Foi oficializada a parceria entre ae a(Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, para a realização de um programa para atualização dos professores da rede municipal de ensino. A iniciativa é resultado de trabalho conjunto das secretarias municipais de Ciência e Tecnologia e de Educação.As; os professores podem se inscrever através do link . A Fundação CECIERJ enviará, por e-mail, login e senha para acesso à plataforma on-line.A atualização chega em um momento em que o uso das tecnologias digitais se fortalece cada vez mais como importante ferramenta educacional em tempos de ensino remoto, por conta da pandemia, e que, gradativamente, vai começar a se alternar com o presencial.O programa de atualização em tecnologias educacionais propõe, cada uma com carga horária de 30 horas: Educação do século XXI - modelos híbridos, metodologias ativas e sala de aula invertida; Tecnologias Educacionais na prática docente; Aprendizagem investigativa com tecnologia; Entretenimento educativo – Edutainment; Programando jogos on-line com Scratch; e Sala de aula interativa.