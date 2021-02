Por O Dia

Publicado 09/02/2021 19:06

A Secretaria de Segurança Pública de Teresópolis, através da Guarda Civil Municipal, realizará patrulhamento especial, em conjunto com o 30° BPM, entre os dias 11 e 16 de fevereiro, para coibir festividades de carnaval pelas vias públicas, bares, clubes e casas de festas.



O objetivo é fazer cumprir as determinações do Decreto Municipal 5.462/2020, publicado em edição extra do Diário Oficial Eletrônico de no último dia 5 deste mês, e que proíbe até o dia 23 de fevereiro a realização de eventos públicos, a fim de evitar o contágio da população pelo coronavírus e o aumento do número de casos de Covid-19.



“Nós nos reunimos com o comando da Polícia Militar e montamos um efetivo para intensificar o policiamento e a fiscalização especialmente neste período. Atuaremos para evitar tanto aglomeração em estabelecimentos, vias e espaços públicos como para atender denúncias da população sobre a realização de eventos carnavalescos que, por conta da pandemia, estão proibidos por decreto municipal”, explica Gil Wellington, comandante da GCM e subsecretário de Segurança Pública.