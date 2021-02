Por O Dia

Publicado 10/02/2021 15:06

A Prefeitura de Teresópolis informa que, seguindo o Plano de Retomada da Educação para o Ano Letivo de 2021, fez nesta quarta-feira (10/02) a recarga do cartão alimentação escolar dos cerca de 21.400 alunos da Rede Municipal de Educação. O valor se refere aos 12 dias letivos do mês de fevereiro.



Totalizando em torno de R$ 800 mil reais, é a primeira recarga do ano letivo, resultado de uma medida da gestão municipal iniciada em maio de 2020. Além de ajudar as famílias na complementação da alimentação dos alunos das unidades escolares municipais, a iniciativa também contribui para a economia local, com mais de 100 estabelecimentos de Teresópolis credenciados para aceitar o cartão, fortalecendo o programa municipal “Compre em Terê”.