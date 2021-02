Por O Dia

Publicado 10/02/2021

Um mês após a transferência da sede do Governo do Estado para a Serra, que marcou os 10 anos da tragédia causada pelas chuvas na região, o governador em exercício Cláudio Castro determinou que um grupo de trabalho acompanhe as ações anunciadas durante o programa Governo Presente em Nova Friburgo, Teresópolis, Areal e Petrópolis. Nesta quinta-feira (11/02), a equipe, formada por técnicos das pastas e órgãos estaduais, e os secretários de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro, e do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, serão recebidos e acompanhados pelo prefeito Vinicius Claussen.



Nos últimos 30 dias, diversas ações avançaram, como a recuperação de encostas, pagamento de aluguel social para vítimas da tragédia, início de atendimento a desempregados nas Casas do Trabalhador, limpeza de rios e córregos e inauguração do Polo Cederj, de ensino superior à distância.



Serão vistoriadas intervenções e lançada a duplicação da Ponte do Imbuí, em Teresópolis. Com investimento de R$ 2,1 milhões, as obras vão melhorar o acesso ao bairro Caleme. Na cidade, o Estado vai anunciar ainda a demolição de sete imóveis ao longo do Rio Príncipe para intervenções ambientais. Outras oito unidades habitacionais já foram demolidas.



Também nesta quinta-feira, o Governo do Estado inaugura um Polo Cederj em Teresópolis, no campus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no bairro Várzea. A unidade vai oferecer os cursos de Geografia e de Pedagogia a partir do próximo dia 20. Além do 35º polo do estado, os moradores da cidade poderão contar com uma escola da Rede Ceja (Centro de Educação de Jovens e Adultos) e do Pré-Vestibular Social.



“Determinei por meio de decreto a criação de um grupo de trabalho para que possamos acompanhar de perto todas as obras, melhorias e ações que anunciamos e lançamos na Região Serrana. Esse é um trabalho de transparência, de prestação de contas para a população. No total, vamos investir mais de R$ 500 milhões nas cidades. O Governo Presente será permanente nesta gestão. É uma importante iniciativa, que nos aproxima dos municípios e das demandas de cada região. Vamos ampliar o projeto e estaremos na Baixada Fluminense nas próximas semanas”, anunciou o governador em exercício.