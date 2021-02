Por O Dia

Publicado 11/02/2021 14:18

Durante o Carnaval, os serviços de emergência médica, acolhimento e testagem de Covid-19, coleta de lixo e orientação de trânsito vão funcionar normalmente em Teresópolis. Apenas a sede da Prefeitura, os dois centros administrativos e algumas repartições municipais não abrirão durante o recesso. O expediente normal será retomado às 12h de quarta-feira (17/02). A realização de eventos continua suspensa por conta da pandemia.



O funcionamento da Prefeitura está definido no Decreto Municipal 5.463/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico desta quarta-feira (10/02). O decreto mantém o feriado de terça-feira (16/02) e estabelece ponto facultativo para a segunda-feira e a manhã da quarta-feira de Cinzas.



• Serviços essenciais: No feriado, a população terá atendimento ininterrupto em todos os serviços essenciais, como coleta de lixo domiciliar, na UPA 24 Horas e nos serviços de pronto atendimento Dr. Eitel Abdallah, no bairro de São Pedro, e de Bonsucesso, no 3º Distrito.



• Acolhimento e testagem: Pessoas com sintomas suspeitos de Covid-19 são atendidas de segunda-feira a domingo no Centro de Atendimento 24 Horas contra o Coronavírus instalado no Ginásio Pedrão e no EPEM (Rua Dr. Aleixo, 85, Várzea), com testagem das 8h30 às 17h.



• Postos de saúde: Até esta sexta (12/02), PSFs e Unidades Básicas de Saúde funcionam em seus horários normais. No sábado (13/02), os PSFs da Fonte Santa, do Rosário e do Meudon, que têm horário estendido, atenderão o público das 8h às 17h. Depois, todos os postos de saúde voltam a funcionar na quarta-feira (17/02), às 12h.



• Aulas remotas na rede municipal: Pelo calendário da Secretaria de Educação, as escolas municipais terão aula na modalidade de ensino remoto até esta sexta-feira (12/02). Depois, o ensino remoto retornará nos dias 18 e 19.



• Feirinha: Com mais de 500 estandes de moda e artesanato e praça de alimentação, seguindo os protocolos sanitários, a Feirinha do Alto funcionará de sábado (13/02) até terça-feira (16/02), de 10h às 18h.