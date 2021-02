Por O Dia

Conforme divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de Teresópolis, a Guarda Civil Municipal inicia hoje o patrulhamento especial, em conjunto com o 30° BPM, para coibir festividades de carnaval pelas vias públicas, bares, clubes e casas de festas. A ação vai até a terça-feira, 16.



O objetivo é fazer cumprir as determinações do Decreto Municipal 5.462/2020, publicado em edição extra do Diário Oficial Eletrônico de no último dia 5 deste mês, e que proíbe até o dia 23 de fevereiro a realização de eventos públicos, a fim de evitar o contágio da população pelo coronavírus e o aumento do número de casos de Covid-19.