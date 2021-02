Por ODIA

Publicado 12/02/2021 17:26

Teresópolis recebeu nesta quinta-feira (11/02) 1.460 doses da vacina CoronaVac, contra a Covid-19, enviadas pelo Governo Estadual do Rio de Janeiro. Com a chegada de mais doses ao município, a Secretaria Municipal de Saúde deu início nesta sexta-feira (12/02) a imunização de idosos acamados com mais de 85 anos, que se cadastraram previamente através de formulário disponibilizado no site da Prefeitura, e idosos com 90 anos ou mais.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, neste início, o público-alvo contempla 650 idosos acamados acima de 85 anos, que foram vacinados pelos profissionais do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), divididos em seis equipes, que fizeram três roteiros, determinados conforme as macrorregiões do município.



A rota 1 esteve nos bairros: Alto, Carlos Guinle, Araras, Fátima, Panorama, Agriões, Iucas, Cascata Guarani e Granja Guarani. A rota 2 percorreu as localidades de Pimenteiras, Barra do Imbuí, Paineiras, Caleme, Quebra Frasco, Granja Florestal e Golfe. E a rota 3 levou a imunização à residência dos acamados moradores dos bairros Meudon e Jardim Meudon.



Já a vacinação dos idosos com 90 anos ou mais aconteceu em sistema drive-thru, em três postos volantes: na Praça Higino da Silveira (feirinha); em frente ao Posto de Saúde de Pessegueiros, no segundo distrito; e em frente à UBS de Bonsucesso, no terceiro distrito. Nestes locais foram distribuídas senhas, no total de 700 doses.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a segunda dose dos imunizados nesta fase já está reservada e será aplicada no prazo e o sistema de drive-thru será retomado assim que Teresópolis receber mais doses de vacinas.