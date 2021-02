Por O Dia

Publicado 12/02/2021 18:31

A Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) deu início na tarde desta sexta-feira (12/02) ao esquema especial na Rodovia Santos Dumont (BR-116/RJ) para o período de Carnaval. O plantão será mantido até a noite da Quarta-feira de Cinzas (17/02) e, durante esse período, é estimada a passagem de cerca de 150 mil veículos pela rodovia.



As obras com interferência no tráfego no trecho da Baixada e Serra foram suspensas. Somente no trecho entre Teresópolis e Além Paraíba, há previsão de retomada dos serviços de recapeamento na quarta-feira (17/02), no período diurno, das 7h às 17h, entre o Km-30 e o Km-29, com tráfego em “Siga e Pare”. Vale ressaltar que os veículos provenientes do Rio com destino a Teresópolis não passam por este trecho.



Durante o período, a CRT manterá papa-filas na praça principal de pedágio Engenheiro Pierre Berman (Bongaba) para agilizar a passagem de veículos nos dias de maior movimento. Além disso, estão de prontidão nos 142,5 quilômetros da Rodovia Santos Dumont seis guinchos, sendo três leves, dois super pesados e um pesado; cinco viaturas de inspeção, sendo quatro com capacidade de reboque (veículos leves), quatro carros de resgate e uma UTI móvel.



A CRT ainda disponibiliza a seus usuários os números 0800-0210278 e 0800-0210279 (deficientes auditivos e de fala) para atendimentos de emergência, solicitação de serviço ou apoio, reclamações e informações com ligações gratuitas, em plantão 24h. Cinco painéis de mensagens variáveis são utilizados também para orientação dos motoristas. No Centro de Atendimento aos Usuários (CAU), em Bongaba (km-133,5) e na BOP (Base Operacional) em Águas Quentes (km-41) podem ser usados telefones e sanitários.



Pedágio - A tarifa para carros de passeio na praça principal em Bongaba (km-133,5) é de R$ 19,30 e R$ 13,50 nas auxiliares de Santo Aleixo (km-114) e Santa Guilhermina (km-122). Veículos pesados têm o valor da tarifa multiplicado pelo número de eixos em utilização. Motocicletas pagam R$ 9,65 na praça principal e R$ 6,75, nas auxiliares.