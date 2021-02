Por O Dia

Publicado 16/02/2021 17:03

A Secretaria de Saúde de Teresópolis dará continuidade, nesta quarta-feira (17/02), à vacinação de idosos acamados, com 85 anos ou mais. Os bairros que serão atendidos nesta rota serão Várzea, Taumaturgo, Tijuca, Vila Muqui e Vale do Paraíso. Será feito contato com o paciente cadastrado.



As equipes de profissionais do Serviço de Atenção Domiciliar pedem paciência aos idosos e responsáveis porque são cerca de 700 cadastrados para o serviço e reforça que todos os cadastrados serão atendidos.



A vacinação para este público-alvo começou na sexta-feira (12/02). A imunização está sendo realizada pelos profissionais do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), divididos em seis equipes, que fizeram três roteiros, determinados conforme as macrorregiões do município.



Já a vacinação dos idosos com 90 anos ou mais aconteceu em sistema drive-thru, em três postos volantes: na Praça Higino da Silveira (feirinha); em frente ao Posto de Saúde de Pessegueiros, no segundo distrito; e em frente à UBS de Bonsucesso, no terceiro distrito. Nestes locais foram distribuídas senhas, no total de 700 doses.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a segunda dose dos imunizados nesta fase já está reservada e será aplicada no prazo e o sistema de drive-thru será retomado assim que Teresópolis receber mais doses de vacinas.