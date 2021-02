Por O Dia

Publicado 21/02/2021 16:15

Os policiais militares do 30º BPM de Teresópolis prenderam um homem, de 23 anos, na madrugada deste sábado (20/02), no bairro Alto. Ao verificarem uma denúncia de tráfico na Rua Jacuí, os militares localizaram o suspeito, que ainda tentou fugir, mas acabou batendo de carro em um muro.



Armado, o suspeito ainda efetuou disparos contra as viaturas, iniciando um breve confronto. Mas os PMs conseguiram interceptar e prender o homem. Com ele foram apreendidas 6.900 cápsulas de cocaína, 1.700 trouxinhas de maconha, 150 frascos de loló, uma pistola Glock 9mm com numeração raspada, 57 munições de calibre 9mm, quatro carregadores alongados de calibre 9mm, um carregador normal, um kit Roni com luneta e mira laser para Glock.