A Prefeitura de Teresópolis informou nesta segunda-feira (1/03) que as aulas presenciais do ano letivo de 2021 dos cursos de ballet, jazz e zumba da Casa de Cultura Adolpho Bloch foram adiadas. O retorno dos alunos estava previsto para hoje, mas o município achou melhor continuar com as classes de forma remota, seguindo o Plano Municipal de Retomada da Educação em 2021 Inicialmente as aulas presenciais estão suspensas até o dia 21 de março, quando será reavaliado o quadro epidemiológico do município e a possibilidade de retomada dos cursos. A medida visa combater o avanço do contágio da população pela Covid-19 e foi oficializada por meio de decreto.De acordo com o plano de retomada das aulas, a determinação era de que todos os protocolos sanitários e de distanciamento fossem seguidos, com 14 alunos por sala e espaços demarcados. No total, seriam dez turmas de ballet, 3 de jazz e 1 de zumba, com aulas pela manhã e à tarde.