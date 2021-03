Painéis com mensagem de Páscoa foram instalados na Reta Bruno Nepomuceno

A Secretaria de Cultura de, com o apoio dos artesãos da cidade, Fábio Figueiredo e Marilane Almeida, iniciou nesta sexta-feira (05/03) a montagem dapara alegrar as ruas da cidade. Entre os enfeites que estão sendo instalados ao longo da Reta, estão 10 painéis, com mensagens de Páscoa, além de coelhos e elementos decorativos, em pontos estratégicos da cidade.“Nosso objetivo é levar para a população uma mensagem de esperança, renascimento e fé, que é o verdadeiro sentido da Páscoa. Os elementos decorativos não tiveram custos para Prefeitura e estamos contando com a contribuição do Fábio e da Marilane, dois artesãos de Teresópolis que estão ajudando na montagem da decoração”, explicou a secretária de Cultura, Cléo Jordão, pontuando que as peças estavam prontas para a decoração da Páscoa 2020.Em 2021, a Páscoa será comemorada no dia 4 de abril. A celebração é uma das mais importantes do calendário cristão, lembrando a passagem da morte e ressurreição de Jesus Cristo.