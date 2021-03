Por O Dia

Publicado 08/03/2021 19:55 | Atualizado 08/03/2021 19:57

Na manhã desta segunda (8/03), o prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, esteve na Câmara Municipal apresentando um resumo das ações dos últimos dias de enfrentamento à Covid-19 e os planos para esta semana, com objetivo de criar um diálogo e o fortalecimento institucional entre os dois poderes. O prefeito destacou abertura de mais leitos CTI Covid-19 e chegada de novos lotes de vacinas para ampliar a imunização da população.



“Esse diálogo com os vereadores é extremamente importante para enfrentarmos juntos este momento crítico. Além das medidas e ações implantadas, compartilhei os resultados que começamos a colher. Comparando com os fins de semana anteriores, tivemos aumento significativo no índice de isolamento social. Isso é resultado do esforço de todos nós, mas ainda precisa melhorar para termos os ganhos esperados na redução do contágio e na redução da pressão sobre o nosso sistema de saúde. Vamos com tudo para vencermos, juntos, o coronavírus!”, destacou Claussen.



Segundo a In Loco, empresa que faz o levantamento quanto ao índice de isolamento social no município, no último sábado a cidade registrou 38,2% de isolamento contra 35,9% na semana anterior, e, no domingo, 49,5%, contra 42,3%. E isso na primeira semana do mês, quando geralmente o número de pessoas na rua é maior.