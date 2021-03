A Prefeitura de, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta segunda-feira (8/03) omunicipais e conveniadas e centros de educação infantil, disponibilizadas para as crianças que moram próximo das unidades escolares, como determinado pela Lei Municipal 3.785/2019. As inscrições foram realizadas em fevereiro.Das 854 vagas oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação para o ano letivo de 2021,para turmas de berçário, maternal e jardim. As 426 vagas restantes foram preenchidas de acordo com os critérios de concessão definidos pela referida lei: mãe trabalhadora, situação de risco, necessidades especiais, mães adolescentes, programas sociais e baixa renda.O resultado do sorteio está previsto para ser divulgado nos próximos dias no site da Prefeitura e na página da Secretaria Municipal de Educação . Porém, ainda não foi determinado o período de efetivação da matrícula, já que devido ao agravamento do contágio pelo coronavírus em todo o país, o Plano Municipal de Retomada da Educação para o Ano Letivo de 2021 aindapara os alunos da Rede Municipal de Ensino.O sorteio foi feito por Comissão Própria da Secretaria de Educação, com ono ato da pré-matrícula, realizada no mês de fevereiro. A Lei criou nove polos para a alocação dos alunos, abrangendo os bairros mais próximos das unidades escolares.A Comissão foi criada para fiscalizar, acompanhar e analisar os critérios de classificação e é formada por representantes das secretarias de Educação, Saúde e de Desenvolvimento Social, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal, dos Conselhos Tutelares 1 e 2, do Ministério Público Estadual e da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso.Participaram do sorteio Ricardo Vasconcelos, da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal; Thiago Duque, do Conselho Tutelar 2; Valéria de Almeida Machado, da Secretaria Municipal de Saúde; Aline Guaglio, Daniele Ribeiro, Áurea Eveline Rocha e Adriana Machado Alves, também da Secretaria Municipal de Educação.