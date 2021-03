No ar desde o dia 5 de fevereiro, a plataforma gratuita, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e disponibilizada pela Secretaria Municipal de Turismo, continua em funcionamento com objetivo de aproximar ainda mais os visitantes e consumidores dos produtos e artigos comercializados na Feirarte - Feira do Alto, que funciona na Praça Praça Higino da Silveira, 128, no bairro Alto.Com isso, ainteressados, basta clicar no link e preencher o formulário ou comparecer na sede da Secretaria, que fica no no 3º piso da Prefeitura, na Avenida Feliciano Sodré, 675, no bairro Várzea, de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h. Informações no telefone: (21) 2742-3352 ramal 240.A plataforma permite que os consumidores encontrem os negócios cadastrados, como artigos de moda, bijuterias, decoração e alimentação, e façam pedidos por canais alternativos, como WhatsApp, Facebook ou Instagram. Basta acessar a página e curtir a experiência.A iniciativa faz parte do Programa ‘Pra Cima Terê’, de Recuperação Econômica e Geração de Emprego, com um grupo de ações do Gabinete de Crise, liderado pelo prefeito Vinicius Claussen, para o fortalecimento da economia em tempos de combate ao coronavírus.